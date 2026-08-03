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Зеленский в Польше: обсуждение того, о чем не должны узнать в Варшаве

Зеленский в Польше: обсуждение того, о чем не должны узнать в Варшаве

У состоявшегося 29 июля визита Владимира Зеленского в Польшу очень много интригующих деталей. С одной стороны то, что Зеленский все же преодолел стойкий страх перед гневом поляков и прилетел сразу после встречи с Дональдом Трампом в Люблин, вроде бы указывает на чрезвычайную важность, срочность и конфиденциальность темы разговора с польским премьером Дональдом Туском.

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