Зеленский в Польше: обсуждение того, о чем не должны узнать в Варшаве

У состоявшегося 29 июля визита Владимира Зеленского в Польшу очень много интригующих деталей. С одной стороны то, что Зеленский все же преодолел стойкий страх перед гневом поляков и прилетел сразу после встречи с Дональдом Трампом в Люблин, вроде бы указывает на чрезвычайную важность, срочность и конфиденциальность темы разговора с польским премьером Дональдом Туском.