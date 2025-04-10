На границах Австрии и Словакии вводятся временные ограничения движения

Посольство Республики Молдова в Австрийской Республике предупреждает граждан Молдовы, находящихся в Австрии и Словакии, следующих транзитом или намеревающихся совершить поездку в эти страны, о том, что власти двух государств ввели временные пограничные ограничения в связи с подтверждением вспышек ящура.