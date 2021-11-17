Диверсия какая-то: глухой ночью сгорел автомобиль в Уссурийске

В Уссурийске продолжают гореть автомобили. Очередная иномарка загорелась в то время, когда хозяева авто мирно спали, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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