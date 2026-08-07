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Нижегородская правда

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Нижегородская область вошла в число лидеров научно-популярного туризма

Нижегородская область вошла в число лидеров научно-популярного туризма

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказали о создании маршрутов научно-популярного туризма в рамках Десятилетия науки и технологий.

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