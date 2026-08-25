Сергей ТАШУЕВ: «Зенит» - «закрытый» клуб, почивает на классе, и даже Педро в нём не прогрессирует

Карседо переиграл Семака тактически. «Спартак» задавил питерцев своей мощью и агрессивностью. Соболеву надо искать новые ходы После второго в недавно начавшемся сезоне поражения «Зенита» «Спорт уик-энд» обсудил турнирные перспективы лидеров чемпионата с главным тренером «Енисея», экс-наставником «Краснодара», «Факела», «Ахмата» Сергеем Ташуевым.