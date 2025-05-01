Зеленский назвал исторической встречу с Трампом в Ватикане

КИЕВ, 1 мая, ФедералПресс. Украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил о подписании сделки по минералам, которая стала результатом встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.
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