🙏 О празднике Входа Господня в Иерусалим Протоиерей Роман Калинин, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» села Яркого Джанкойского благочиния.
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🙏 О празднике Входа Господня в Иерусалим Протоиерей Роман Калинин, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» села Яркого Джанкойского благочиния.