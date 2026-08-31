Ring lost in New York lake found by metal detectorists 28 years later

A pair of metal detecting hobbyists found a class ring at a New York lake that turned out to have been lost during a day on the water 28 years earlier.
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