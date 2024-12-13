Армия России быстро прорывает ослабленные позиции ВСУ в Донбассе — New York Times

Американское издание пишет, что российские войска продвигаются под Донецком рекордными темпами.Армия России уверенно продвигаются сквозь ослабленные украинские позиции, пишет New York Times в статье, посвящённой скорому падению Красноармейска (Покровска).
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