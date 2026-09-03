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Царьград

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Напавший с оружием на школу в Новой Москве — уроженец Таджикистана?

Напавший с оружием на школу в Новой Москве — уроженец Таджикистана?

Об этом написали паблики и СМИ, но затем публикации стали удаляться. 2 сентября школьник "с особенностями" явился в учебное заведение Новой Москвы с оружием и напал на педагога.

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