Стали известны затраты Госархива РТ

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации Татарстана, государственным работникам ведомства в 2022 году предстоит распределить средства на следующие нужды: сохранность учет архивных документов — 30,43 млн рублей; комплектование архивов архивным документами — более 14,8 млн рублей; Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов — более 7,4 млн рублей; Проведение информационных мероприятий, публикаторных и выставочных проектов на основе архивных документов — 7,4 млн рублей; Обеспечение удаленного доступа к справочно-поисковым средствам и архивным документам — 5,2 млн рублей; Консультативная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения управления — более 4,45 млн рублей; Защита сведений, относящихся к гостайне, и других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, а также организация их рассекречивания — 2,9 млн рублей.