Искусственный интеллект в быту

Global Look Press/Ingram Images То, что сейчас принято называть искусственным интеллектом, не обладает одной из ключевых способностей ума – не оценивает результаты своей работы и поэтому не учится на собственном опыте.
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