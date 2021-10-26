Всероссийский аллерген

Темы дняПолитикаВсероссийский аллерген автор - Mikhail DELYAGIN о том, кто не горит, не тонет и тени не отбрасывает Главная черта Чубайса — целеустремленность.Вернуться к статье2513НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаЧубайс -враг России и русского народа .А самые злобные антикоммунисты -это "прозревшие " в Перестройку члены КПСС ,когда перестало выгодно быть коммунистами ,и стало выгодно клеветать на большевиков-коммунистов ,оправдывать преступления их внешних и внутренних врагов и всех преступников ,прошедших через ГУЛАГ за 30 лет .Михаил добрый маргиналДа че вы его дергаете . Ни кто не собирается сейчас пустить взад его реформу.Пользуются ей богатеи ,а он просто козел отпущения.Ни кто не будет пересматривать итоги приватизации ,никто не вернет потеряные деньги. Хотя чубайс не у власти)))0Майя MajaТы его не до оцениваешь.))петр камДавно надо посадить рыжего,подальше и надолго.Но-"своих не бросает".ССергейКому выгодно не сажать его?Виктор СоболевНа кол, сукуБорис ЗеленовВорон ворону глаз не выклюет!!!Наталия ШулеповаГайдара Костлявая прибрала - и этому пора туда-жеGor VikамброзияViktor ZaikinЗа какие "заслуги" перед Россией рыжего мошенника поддерживает президент?Михаил добрый маргиналНе было бы Чубаса не было бы нашего солнцеликого. Он и на могилку собчака ездит и дочу не обижает))))Майя MajaСерый кардинал:)Людмила РедькоЧубайс просто коммуникатор с западными элитами. И чем сильнее Россия, тем слабее позиции Чубайса. Кто он теперь? Какой-то представитель чего-то там при ООН. Ему уже китайцы демонстративно руки не подают, это ли не международный позор? Я от всей души ему желаю долгой жизни, чтобы он сполна "насладился" народной ненавистью и международным позором.Кайтэн КамикадзевПо рыжему давно уже "Полярная сова" плачет. Ну или пеньковый галстук.Олег АрхиповПослушайте песню "Чернусь",под названием "Во всём виноват чубайс",классная тема,лет 20 ей,а на ТВ ни разу не звучала...VGVasily GolovДробление РАО ЕЭС- удар по Экономике.Чиновников прибавилось,себестоимость 1 Квт.ч выросла,выросла доставка 1 Квт.ч потребителю. Приватизировали 30% госпредприятий.Остальное продали, Как продавали- отдельная история с залоговыми аукционами.виталий пановВ верхах всё знают,но "серого" кардинала трогать нельзя!ВБВладимир БорисовЕвгений КузнецовФеномен-обворовать целую страну и что бы за это ничего ему не было.WWaleryИнтересно узнать фамилии "коммунистов", давших Чубайсу рекомендации для вступления в партию. Реально рыжий есть засланный казачек. И горбачев среди них был не самый главный...Регина ТолстоброваЗлейший враг России, подлый предатель, судить давно пора.НСНина Синельникова"Своих сотрудников старается не сдавать" - это и перенял у него Путин. Бережет рыжего, мало ли чтоGgrainvnНе нужно удивиться, почему Чубайс не стал президентом России. Зачем ему так явно светиться при такой непопулярности у народа? У него и так есть подконтрольный и управляемый гарант, полный его единомышленник и соратник, который к тому же надежно обеспечивает его фактическую неприкосновенность.ВБВладимир Богатырева почему оно не тонет ? с его участием прихватизировали народное достояние и не подавилисьВалерий ХаринПосле этой статьи, наши доблестные правоохранители просто обязаны заняться расследованием его деятельности и упечь его надолго, в места не столь отдаленные.. А, учитывая его покушение на изменение конституционного законодательства и вовсе упечь его до конца жизни, но кто же его упечет ведь он же ПАМЯТНИК, которого боится и сам гарант конституции. Поэтому все должны успокоиться. Он ВЕЧЕН.Комментировать
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