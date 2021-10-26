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Всероссийский аллерген

Всероссийский аллерген

автор - Mikhail DELYAGIN о том, кто не горит, не тонет и тени не отбрасывает Главная черта Чубайса — целеустремленность.

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Ирина
Чубайс -враг России и русского народа .А самые злобные антикоммунисты -это "прозревшие " в Перестройку члены КПСС ,когда перестало выгодно быть коммунистами ,и стало выгодно клеветать на большевиков-коммунистов ,оправдывать преступления их внешних и внутренних врагов и всех преступников ,прошедших через ГУЛАГ за 30 лет .
Михаил добрый маргинал
Да че вы его дергаете . Ни кто не собирается сейчас пустить взад его реформу.Пользуются ей богатеи ,а он просто козел отпущения.Ни кто не будет пересматривать итоги приватизации ,никто не вернет потеряные деньги. Хотя чубайс не у власти)))0
Майя Maja
Ты его не до оцениваешь.))
петр кам
Давно надо посадить рыжего,подальше и надолго.Но-"своих не бросает".
Сергей
Кому выгодно не сажать его?
Виктор Соболев
На кол, суку
Борис Зеленов
Ворон ворону глаз не выклюет!!!
Наталия Шулепова
Гайдара Костлявая прибрала - и этому пора туда-же
Gor Vik
амброзия
Viktor Zaikin
За какие "заслуги" перед Россией рыжего мошенника поддерживает президент?
Михаил добрый маргинал
Не было бы Чубаса не было бы нашего солнцеликого. Он и на могилку собчака ездит и дочу не обижает))))
Майя Maja
Серый кардинал:)
Людмила Редько
Чубайс просто коммуникатор с западными элитами. И чем сильнее Россия, тем слабее позиции Чубайса. Кто он теперь? Какой-то представитель чего-то там при ООН. Ему уже китайцы демонстративно руки не подают, это ли не международный позор? Я от всей души ему желаю долгой жизни, чтобы он сполна "насладился" народной ненавистью и международным позором.
Кайтэн Камикадзев
По рыжему давно уже "Полярная сова" плачет. Ну или пеньковый галстук.
Олег Архипов
Послушайте песню "Чернусь",под названием "Во всём виноват чубайс",классная тема,лет 20 ей,а на ТВ ни разу не звучала...
Vasily Golov
Дробление РАО ЕЭС- удар по Экономике.Чиновников прибавилось,себестоимость 1 Квт.ч выросла,выросла доставка 1 Квт.ч потребителю. Приватизировали 30% госпредприятий.Остальное продали, Как продавали- отдельная история с залоговыми аукционами.
виталий панов
В верхах всё знают,но "серого" кардинала трогать нельзя!
Владимир Борисов
Евгений Кузнецов
Феномен-обворовать целую страну и что бы за это ничего ему не было.
Walery
Интересно узнать фамилии "коммунистов", давших Чубайсу рекомендации для вступления в партию. Реально рыжий есть засланный казачек. И горбачев среди них был не самый главный...
Регина Толстоброва
Злейший враг России, подлый предатель, судить давно пора.
Нина Синельникова
"Своих сотрудников старается не сдавать" - это и перенял у него Путин. Бережет рыжего, мало ли что
grainvn
Не нужно удивиться, почему Чубайс не стал президентом России. Зачем ему так явно светиться при такой непопулярности у народа? У него и так есть подконтрольный и управляемый гарант, полный его единомышленник и соратник, который к тому же надежно обеспечивает его фактическую неприкосновенность.
Владимир Богатырев
а почему оно не тонет ? с его участием прихватизировали народное достояние и не подавились
Валерий Харин
После этой статьи, наши доблестные правоохранители просто обязаны заняться расследованием его деятельности и упечь его надолго, в места не столь отдаленные.. А, учитывая его покушение на изменение конституционного законодательства и вовсе упечь его до конца жизни, но кто же его упечет ведь он же ПАМЯТНИК, которого боится и сам гарант конституции. Поэтому все должны успокоиться. Он ВЕЧЕН.

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