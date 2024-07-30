Сенцов: «Устроим выжженное поле. Путин лучше отдаст Кремль, чем Крым»

Дебил этот Сенцов нанести стратегическое поражение ядерной державе невозможно, так как мы скорее разнесём Киев ОМП чем отдадим Крым

Natalija Osminina

Пофиг им на крымчан. Они же, наоборот, хотят их всех уничтожить- им ЗЕМЛЯ нужна! Территория! Чтобы запустить туда НАТО и наконец-то запонуваты. Манкурты. Судьба у таких одна- присоединиться к Бандере.