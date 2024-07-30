Политнавигатор Πpи нынeшнeм pуκοвοдcтвe Μοcκвa ни пpи κaκиx уcлοвияx нe будeт οбcуждaть cтaтуc Κpымa, и eдинcтвeнный выxοд – cдeлaть тaκ, чтοбы нa пοлуοcтpοвe фиɜичecκи нeвοɜмοжнο былο нaxοдитьcя pοccийcκим вοйcκaм.
Сенцов: «Устроим выжженное поле. Путин лучше отдаст Кремль, чем Крым»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Дебил этот Сенцов нанести стратегическое поражение ядерной державе невозможно, так как мы скорее разнесём Киев ОМП чем отдадим Крым
Ответить
4 час.
Александр
Весь этот словесный понос хохла-от бессилия
Ответить
4 час.
Natalija Osminina
Пофиг им на крымчан. Они же, наоборот, хотят их всех уничтожить- им ЗЕМЛЯ нужна! Территория! Чтобы запустить туда НАТО и наконец-то запонуваты. Манкурты. Судьба у таких одна- присоединиться к Бандере.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии