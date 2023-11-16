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«Альфа Таури» показала полосатую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса

«Альфа Таури» показала полосатую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса

«Альфа Таури» подготовила фэшн-расцветку для Гран-при Лас-Вегаса. Источником вдохновения при создании черно-белой полосатой ливреи послужила капсульная коллекция «Лас-Вегас» от компании одежды «Альфа Таури» и художника Брендона Монро, сообщила команда «Формулы-1».

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