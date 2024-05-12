Стивенсон раскритиковал выступление Ломаченко: «Василий не сделал бы это со мной»

«Лома не сможет сделать ничего из того, что он сделал с Камбососом, это я вам обещаю. Вот почему они никогда не позволят мне побить его: они так же спасали Пакьяо от Кроуфорда», − написал в соцсетях чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон, но затем стер запись.