НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Стивенсон раскритиковал выступление Ломаченко: «Василий не сделал бы это со мной»

«Лома не сможет сделать ничего из того, что он сделал с Камбососом, это я вам обещаю. Вот почему они никогда не позволят мне побить его: они так же спасали Пакьяо от Кроуфорда», − написал в соцсетях чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон, но затем стер запись.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх