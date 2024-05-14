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Украинские чиновники с чемоданами бегут из Харькова, а ВС РФ разнесли военный завод в Харькове

Украинские чиновники с чемоданами бегут из Харькова, а ВС РФ разнесли военный завод в Харькове

Украинские чиновники с чемоданами бегут из Харькова, а ВС РФ разнесли военный завод в Харькове Юлия СоколоваНовость о побеге из Харькова главы областной военной администрации (ОВА) Олега Синегуба распространил украинский военный Денис Ярославский.

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