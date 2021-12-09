Норкин насмешил гостей в студии историческим анекдотом к 30-летию распада СССР

Телеведущий Андрей Норкин развеселил гостей студии программы «Место встречи» анекдотом о бывшем президенте РСФСР Борисе Ельцине, экс — главе Украины Леониде Кравчуке и бывшем лидере Белоруссии Станиславе Шушкевиче ко дню 30-летия распада СССР.
Телеведущий Андрей Норкин развеселил гостей студии программы «Место встречи» анекдотом о бывшем президенте РСФСР Борисе Ельцине, экс — главе Украины Леониде Кравчуке и бывшем лидере Белоруссии Станиславе Шушкевиче ко дню 30-летия распада СССР.
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