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Норкин насмешил гостей в студии историческим анекдотом к 30-летию распада СССР

Норкин насмешил гостей в студии историческим анекдотом к 30-летию распада СССР

Телеведущий Андрей Норкин развеселил гостей студии программы «Место встречи» анекдотом о бывшем президенте РСФСР Борисе Ельцине, экс — главе Украины Леониде Кравчуке и бывшем лидере Белоруссии Станиславе Шушкевиче ко дню 30-летия распада СССР.

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