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Царьград

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Вашингтон давит: Киев изменил тактику ради возобновления военной поддержки

Вашингтон давит: Киев изменил тактику ради возобновления военной поддержки

От дронов до выборов: цена американской помощи для Зеленского стала неподъёмной.На переговорах в Саудовской Аравии Украина намерена предложить США частичное прекращение огня, чтобы возобновить военную и разведывательную поддержку со стороны Вашингтона.

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