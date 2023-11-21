"360": в доме в Новой Москве от прорыва трубы с горячей водой пострадал мужчина

В многоквартирном жилом доме в Новой Москве прорвало трубу с горячей водой в ванной. Происшествие случилось среди ночи, пострадал один мужчина, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии