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Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что отказ страны от бойкота российского газа был правильным

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что отказ страны от бойкота российского газа был правильным

Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что отказ страны от бойкота российского газа был правильным, поскольку ситуация могла привести к серьезному расколу.

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