Санкт-Петербург встретил 2025 год под огнями Ростральных колонн

За пять минут до Нового года в Петербурге зажглись огни Ростральных колонн.В последние минуты 31 декабря 2024 года факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге вспыхнули, предвкушая наступление нового 2025 года.
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