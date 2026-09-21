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Диоманде опубликовал трек габонского рэпера о критике: «Даже когда мы делаем что-то хорошее, нас все равно пытаются очернить, говорят про 140 миллионов»

Вингер «Реала»  Ян Диоманде при помощи музыки ответил на критику в свой адрес. Вчера « Мадрид » проиграл «Атлетико» (1:2) в 7-м туре Ла Лиги .

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