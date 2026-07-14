Последний день Земли: ученые вычислили срок существования жизни на планете

Последний день Земли: ученые вычислили срок существования жизни на планетеГруппа астрофизиков и климатологов из Университета Колорадо в сотрудничестве с исследовательским институтом Blue Marble Space представила свежую математическую модель эволюции земной биосферы в сверхдолгосрочной перспективе.