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Живая Кубань

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Последний день Земли: ученые вычислили срок существования жизни на планете

Последний день Земли: ученые вычислили срок существования жизни на планете

Последний день Земли: ученые вычислили срок существования жизни на планетеГруппа астрофизиков и климатологов из Университета Колорадо в сотрудничестве с исследовательским институтом Blue Marble Space представила свежую математическую модель эволюции земной биосферы в сверхдолгосрочной перспективе.

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