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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арсений Грицюк: «Не смотрю таблицу. Не знаю, на каком СКА месте и на кого попадет. Играю и просто получаю удовольствие»

На данный момент клуб находится на 7-й позиции в таблице Запада. – Присматриваетесь к потенциальным соперникам в первой стадии плей-офф Кубка Гагарина? – Я вообще таблицу не смотрю.

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