Подмога нашим: УАЗы от читателей «Русской Весны» уехали на фронт спасать бойцов (ВИДЕО)

Подмога нашим: УАЗы от читателей «Русской Весны» уехали на фронт спасать бойцов. Спасибо Алексею и его семье из Москвы, а также Кириллу из Армавира за неоднократную и постоянную помощь в поиске, подборе, перегоне машин и их отправке.