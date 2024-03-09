"Существуют разные мигранты - и все общеупотребительно общеупотребляют термины "нелегальный мигрант", "трудовой мигрант", но нет одного термина, который очень и очень нужен.
Государство никак не стремится разрушить диаспоры, в которых вызревают абу-бандиты
Комментарии
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людмила михайлик
Вон мигрантов из России вместе с не нашими чиновниками, нарастили преступников, не патриотов за 30 лет
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4 час.
Наталия Шумакова
Холоп что-ли? Не говори за всех! Цель жизни у тебя - сладко жрать за чужой счёт. Стыдно за таких недоумков и бездельников.
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1 час.
Леонид
Не ликвидирует потому, что в том не заинтересовано. Делайте выводы. Для верхов важно не давать системообразующему народу много думать, вооружаться и отстаивать/защищать свои права. Диаспоры хорошее противопоставление. Верхам не охота получить Техас.
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1 час.
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