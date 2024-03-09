Государство никак не стремится разрушить диаспоры, в которых вызревают абу-бандиты

людмила михайлик Вон мигрантов из России вместе с не нашими чиновниками, нарастили преступников, не патриотов за 30 лет

Наталия Шумакова Холоп что-ли? Не говори за всех! Цель жизни у тебя - сладко жрать за чужой счёт. Стыдно за таких недоумков и бездельников.