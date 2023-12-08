«Зенит» отправит скаутов оценить двух игроков клуба «Коринтианс»

Бразильцам могут выплатить компенсацию за приоритетное право покупки футболистов. Петербургский «Зенит» отправит скаутов в Бразилию с целью наблюдать за двумя игроками «Коринтианс» во время юношеского розыгрыша кубка Сан-Паулу, пишет bobsoccer.