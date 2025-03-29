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Наш уютный дом

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Салат из свеклы с яйцом и зелёным горошком

Салат из свеклы с яйцом и зелёным горошком

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Салат, приготовленный из свеклы с яйцом, зелёным горошком и сыром, - очень вкусная, аппетитная закуска, которую можно подать к столу и в будни, и в праздники.

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