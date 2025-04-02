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Глобальное потепление и антропогенный фактор превращает тундру в тайгу

Глобальное потепление и антропогенный фактор превращает тундру в тайгу

Глобальное потепление и влияние деятельности человека постепенно превращают тундру в тайгу. В Арктику постепенно проникает очень много лесных видов растений и животных, которые ранее встречались исключительно в таежной зоне.

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