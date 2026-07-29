Тамбовчан предупредили о новой схеме мошенников с "заменой счета" в Центробанке

В тамбовском отделении Банка России рассказали о новой схеме мошенничества. Злоумышленники пишут человеку в мессенджере под видом работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов.
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