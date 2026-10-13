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Расселение фенольных домов ускорят в Югре: какой район получит дополнительные деньги

Расселение фенольных домов ускорят в Югре: какой район получит дополнительные деньги

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 октября, ФедералПресс. Правительство Югры изменило схему распределения денег на расселение фенольных домов, построенных в период промышленного освоения Сибири.

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