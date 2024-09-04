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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захарова поддержала российских паралимпийцев: «Они не сдаются, показывают рекорды и завоевывают медали на благо страны и народа. Невероятное мужество и патриотизм»

Соревнования проходят с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе.

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