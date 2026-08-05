Индустриальный роман с Америкой

Официально движение за индустриализацию началось с принятия Первого пятилетнего плана и осуществлялось посредством ряда различных этапов и имело ряд последствий, таких как ориентация на тяжелую промышленность, в связи с чем экономика была резко перестроена с целью приоритетного развития угля, стали, электроэнергии и машиностроения над производством потребительских товаров В наши дни ведутся дискуссии о роли иностранных специалистов в развитии современной экономики России.