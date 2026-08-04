В Братске сегодня переменная облачность, температура воздуха прогреется до +30°

Во вторник в Приангарье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Катангском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Киренском, северо-восточных районах возможны кратковременные, местами сильные дожди, а в отдельных районах грозы, утром туманы.
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