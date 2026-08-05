Сейчас! Огненный шторм над Киевом! Десятки пожаров, город в дыму, утечка аммиака

Правый берег Киева в дыму: десятки пожаров, разрушенные склады и сообщения об утечке аммиака после массированного удара В ночь на 5 августа Киев и его окрестности подверглись одной из самых мощных атак за последнее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии