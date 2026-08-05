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Сейчас! Огненный шторм над Киевом! Десятки пожаров, город в дыму, утечка аммиака

Сейчас! Огненный шторм над Киевом! Десятки пожаров, город в дыму, утечка аммиака

Правый берег Киева в дыму: десятки пожаров, разрушенные склады и сообщения об утечке аммиака после массированного удара В ночь на 5 августа Киев и его окрестности подверглись одной из самых мощных атак за последнее время.

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