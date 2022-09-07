Автопробег в поддержку русской армии и жителей ДНР состоится на Кубани

Автоколонна отправится из Москвы на Кубань. В наш регион она прибудет 18 сентября. В этот день в станице Кущевской ветераны и сотрудники ДОСААФ России возложат цветы к памятнику воинам-казакам 4-го Гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса.