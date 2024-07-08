Стартовала онлайн-выставка конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства»

Текущий год для конкурса стал рекордным: в нем принимает участие 137 проектов. Для того, чтобы ознакомиться с объектами, участвующими в конкурсе, могли все желающие, открылась специализированная онлайн-выставка.
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