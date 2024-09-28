ТАСС: В уголовном деле Иванова может появиться обвинение в создании ОПС

Органы предварительного следствия могут добавить обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС) в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Министерства обороны РФ Тимура Иванова и других фигурантов.
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