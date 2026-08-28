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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прощальный матч Вагнера Лава пройдет 26 сентября на «ВЭБ Арене». Березуцкие, Жо, Дуду, Дзагоев, Гусев, Красич, Тошич, Карвальо, Клеберсон сыграют

Прощальный матч экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава пройдет 26 сентября на « ВЭБ Арене ». «Недавно наш дорогой, любимый Вагнер Лав завершил карьеру футболиста.

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