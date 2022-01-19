Голы Орлова и Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Виннипег"

Гол помог капитану "Вашингтона" единолично возглавить снайперскую и бомбардирскую гонку НХЛ."Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Виннпег Джетс" в матче в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Гол помог капитану "Вашингтона" единолично возглавить снайперскую и бомбардирскую гонку НХЛ."Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Виннпег Джетс" в матче в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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