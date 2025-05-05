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Тренер "Зенита" Семак: к сожалению, в ближайших матчах Вендел нам не поможет

Тренер "Зенита" Семак: к сожалению, в ближайших матчах Вендел нам не поможет

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что команда на время лишилась бразильского полузащитника Вендела из-за травмы, полученной в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари Нижним Новгородом".

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