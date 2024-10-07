Открытки с Днем врача

Сегодня медики всего света отмечают свой профессиональный праздник — Международный день врача. Чтобы не было мучительно больно, не забудьте поздравить знакомых эскулапов! Мы вам тут как раз открыточки подогнали.
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