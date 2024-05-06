Процессор Rise mp6 из коллекции

﻿﻿Это довольно редкий пример Socket 7; для этого сокета, а также для Socket 5 был выпущен ряд процессов от разных компаний подъем mp6 назад Что мы увидели? Процессор аналогичен северному мосту, распаян на подложке печатной платы и имеет контакты Socket 7.