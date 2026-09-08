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Банки продолжили навязывать россиянам допуслуги, несмотря на ужесточение законов

Банки продолжили навязывать россиянам допуслуги, несмотря на ужесточение законов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов За первое полугодие 2026 года россияне подали около 2,8 тысячи жалоб на навязывание банками дополнительных услуг и отказы возвращать деньги за них, несмотря на ужесточение ответственности для организаций за нарушение прав потребителей.

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