Банки продолжили навязывать россиянам допуслуги, несмотря на ужесточение законов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов За первое полугодие 2026 года россияне подали около 2,8 тысячи жалоб на навязывание банками дополнительных услуг и отказы возвращать деньги за них, несмотря на ужесточение ответственности для организаций за нарушение прав потребителей.