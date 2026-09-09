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Воронежские новости

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«Воронежский бизнес‑2026»: взгляд генерального директора РВК-Воронеж

«Воронежский бизнес‑2026»: взгляд генерального директора РВК-Воронеж

Генеральный директор РВК-Воронеж Сергей Болгов поделился мыслями о предстоящей премии «Воронежский бизнес».

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