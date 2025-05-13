Косачев: прогресс на переговорах возможен при отказе Киева от ультиматумов

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия и Украина могут достичь прогресса в урегулировании конфликта на возможной встрече в Стамбуле, если украинская сторона откажется от ультимативных требований.
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