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Зачем превращать винил в цифру — и почему high-end всё чаще это делает

Зачем превращать винил в цифру — и почему high-end всё чаще это делает

Винил всегда продавал не просто звук. Он продавал жест: достать пластинку из конверта, поставить её на проигрыватель, опустить иглу и на какое-то время исчезнуть из цифрового мира.

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