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Синоптик Леус спрогнозировал облачную и теплую погоду в Москве 9 марта

Синоптик Леус спрогнозировал облачную и теплую погоду в Москве 9 марта

Температура воздуха в Москве 9 марта может подняться до отметки плюс 10 градусов. Есть большая вероятность, что погода еще раз за этот месяц обновит суточный рекорд по теплу, заявил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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