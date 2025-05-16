«Исчезни на сутки»: опасная игра распространяется среди детей Поморья

Роскомнадзор прокомментировал распространение новой опасной игры среди подростков, пишут «Известия».ВTelegram-каналах появилась информация о новой опасной игре среди подростков, которая быстро распространилась по родительским чатам.
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